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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağrı'da bir asker silahından çıkan kurşunla şehit oldu

Ağrı'da bir asker silahından çıkan kurşunla şehit oldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitim sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli jandarma uzman çavuş Yusuf Abay (28), meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Abay, burada yapılan tüm rağmen kurtarılamadı.Şehidin naaşı getirildiği Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Yusuf Abay için hastane önünde tören düzenlendi.

Hastane Jandarma Baba Ocağı Uzman Çavuş Cenaze Aracı 


Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilerek katafalka konulan şehit Abay'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.Evli ve 2 çocuk babası şehit Abay, törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yolu ile memleketi Muş'a gönderildi.Törene Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve çok sayıda asker katıldı.

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