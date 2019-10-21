Ağrı'da bir asker silahından çıkan kurşunla şehit oldu



Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilerek katafalka konulan şehit Abay'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.Evli ve 2 çocuk babası şehit Abay, törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yolu ile memleketi Muş'a gönderildi.Törene Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve çok sayıda asker katıldı.





loading...