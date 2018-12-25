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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Ağır Silahlı Yüzlerce ÖSO Askeri, Münbiç Sınırına Sevk Ediliyor - Cerablus'taki ÖSO Birlikleri Tekbirlerle Münbiç Sınırına Hareket Etti - Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon Hazırlığı Sürüyor

- Ağır Silahlı Yüzlerce ÖSO Askeri, Münbiç Sınırına Sevk Ediliyor - Cerablus'taki ÖSO Birlikleri Tekbirlerle Münbiç Sınırına Hareket Etti - Fırat'ın Doğusuna Yönelik Operasyon Hazırlığı Sürüyor

Liveu ile canlı verildi

( CERABLUS ) - Ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri, Menbiç sınıra sevk ediliyor- Cerablus'taki ÖSO birlikleri tekbirlerle Menbiç sınırına hareket etti- Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı sürüyor CERABLUS

Zırhlı Birlik 


- Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus'ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti. Ağır silahlı grubun, ağır kış koşullarına rağmen Münbiç sınırına sevkiyatı sürüyor.
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