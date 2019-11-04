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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Cumhuriyet Parkındaki Kedi kurtarma operasyonu.

Kurtarma Operasyonu Çam Ağacı Kitap Okuma Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-Merdiven yardımıyla İtfaiye görevlilerin kediyi ağaçtan indirmesi.
-Ağaçta kediyi gören Üniversite öğrencisi Alparslan Keskin ile röportaj.
-İtfaiye erleri Ömer Akyol ve Yusuf Aslan ile röportaj.

( BURDUR )- Parkta kitap okurken kedinin sesini duydu, kedi ağaçtan inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi BURDUR

- Burdur'da kitap okumak için oturduğu bir parkta ağaçta mahsur kalmış kediyi gören genç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi merdiven yardımıyla aşağı indirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenim gören Alparslan Keskin, parkta kitap okurken bir kedi sesi duydu. Kitap okumayı bırakıp kediyi ağaçtan indirmeye çalışan ancak indiremeyen Keskin, 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ekibi istedi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri parktaki bir çam ağacına çıkan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Kedinin inmesi için biraz beklediğini ancak bağırmaya başlamasıyla itfaiye ekiplerine haber verdiğini anlatan Keskin, "Allah'ın dilsiz kullarına ancak böyle el uzatabiliyoruz" dedi.
Çam ağacında mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye eri ise, "Bizim için her canlı önemlidir" diye konuştu.

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