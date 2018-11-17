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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kedi için kedi gibi ağaca tırmanıp kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kedi için kedi gibi ağaca tırmanıp kurtardı

-Kedinin ağaçtaki görüntüsü

Sekte Köpek Çınar Ağacı Yavru Kedi Irak 

--Esnafın ağaca merdiven dayaması
--Esnaf Abdullah Turuloğlu'nun ağaca çıkması
--Kedinin aşağıya inmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bölge esnafı tarafından kurtarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesinde köpekten korkarak Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacına çıkan yavru kedi, aşağıya inemeyince imdadına esnaf yetişti. Durumu gören bölge esnafları ağaca merdiven dayadılar fakat yavru kedi daha da ürkerek ağacın yüksek dallarına çıktı.Bunun üzerine bir esnaf yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaca adeta kedi gibi tırmanarak yavru kediye ulaşmayı başardı. Son bir hamleyle kaçmaya çalışan kediyi yakalayan esnaf kediyle birlikte aşağı indi, Yaklaşık 1 metre yüksekten yere bırakılan kedi kaçarak ortadan kayboldu. (FV-
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