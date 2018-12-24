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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu...İtfaiye aracı merdiven kaldırdı, yerdeki hayvanseverler ise battaniye açtı

Ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu...İtfaiye aracı merdiven kaldırdı, yerdeki hayvanseverler ise battaniye açtı

Kedi kurtarma operasyonu

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu İtfaiye Eri Cep Telefonu Hayvan 


- Antalya Konyaaltı’nda bir sitenin bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiyenin merdiven aracılığıyla ağaca yükseldiği dakikalarda aşağıda bulunan site sakinlerinin düşme tehlikesine karşı battaniye açması dikkat çekti. Battaniye açan hayvansever vatandaşlar kediye zarar gelmemesi için sürekli battaniye ile hareket ederek, ağacın etrafında tur attılar. O anlar ise, site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay sonrasında kurtarılan kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’ndeki Platin Sitesi’nde yaşandı. Site bahçesindeki ağacın üst kısmında mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarıyla site bahçesine girerek kedinin mahsur kaldığı bölüme doğru merdivenle yükseldiler. Merdivenin üst kısmındaki itfaiye eri elindeki ağacın dallarını eğerek, elindeki çubuk yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtarmak isterken, ağacın altında bir araya gelen hayvanseverler de battaniye açtı. Battaniye açarak düşme tehlikesinin önüne geçmek isteyen duyarlı vatandaşların, ağaç etrafında sürekli hareket halinde olması renkli görüntüler oluşturdu. O anlarda çevredekiler de olan biteni meraklı gözlerle camları ve balkonlarından seyrederken, bazı vatandaşlarda yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldılar. Öte yandan, mahsur kalan kedinin verilen uğraş sonucu bir süre sonra kurtarılarak sağ salim bulunduğu yerden indirildiği öğrenildi. Olayın ardından çevre sakinleri de rahat bir nefes aldı.
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