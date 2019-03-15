Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağaçlar oya açtı...Kaınlar ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi

Ağaçlar oya açtı...Kaınlar ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi

Kurs afişi

Asırlık Çınar Belediye Başkanı Gesi 

-Bayanların ağaçlara oyaları takması
-Başkan Ekrem Yavaş'ın açıklaması
-Dünyaya Sındırgı mesajı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açılan örgü kursuna katılan 14 kadın ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi. BALMEK ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile açılan örgü kursuna katılan on dört kadın, ilmek ilmek dokudukları desenlerle Zeytindalı Meydan Park’ta bulunan asırlık çınarları giydirdi. Akpınar Yaşam Merkezi'nde kahvaltı buluşması ile başlayan program Zeytindalı Meydan Park’ta ağaçların süslenmesi ile devam etti. Farklı farklı desenlerin yer aldığı örgüler ağlarla birleştirilerek ağaçlar süslendi. En fazla ilmek atan Nazmiye Karaşahin’e Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından teşekkür belgesi verildi.
Karaşahin, duygularını, "Ben Bandırma’dan geldim. Beş sene oldu. Buralıyım zaten. Memleketimi çok seviyorum, çok değişiklik var. İlçem adına bir şeyler yapabilmekten dolayı çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma ve belediye başkanım Ekrem Yavaş’a kadınlarımıza verdiği değer ve ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı