Ağaçlar meyve değil kitap verdi

- Samsun’da öğrenciler okudukları kitapları ağaçlara asarak okumak isteyenlerle paylaştı. Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunan 750 kitap ‘Bugün Ağaçlar Meyve Değil Kitap Versin’ sloganıyla renkli kurdelelerle ağaçlara asılarak vatandaşlarla paylaşıldı. Kitap okumayı teşvik etmek, okuma sevgisi kazandırmak ve okunan kitapların paylaşılmasına vurgu yapmak amacıyla yapılan etkinlikte bir cadde üzerindeki 6 ağaç kitaplarla donatıldı. Öğrencilerle beraber ağaçların dallarına asılan kitaplar oradan geçen vatandaşların okumak istedikleri kitapları alması için bırakıldı. Büyük ilgiyle karşılaşan etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar istedikleri kitapları inceleyerek alma imkanı buldu. Etkinlikte ayrıca birkaç noktaya her yere kitap her yerde kitap etkinliğine bağışlar için kitap kumbaraları bırakıldı. Çevredeki kafelere de giden öğrenciler orada zaman geçiren insanlara kitap hediye ederek yaptıkları projeyi anlattı. Çocuklarına bu kitaplardan alarak götürmelerini ve birlikte okumalarını istediler. Etkinlik hakkında bilgi veren Atatürk Ortaokulu Müdürü Rasim Nerse, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında ‘Her Yere Kitap Her Yerde Kitap’ diyoruz. Bugün ağaçlar meyve değil kitap versin diyoruz. 6 ağaçta öğretmen ve öğrencilerimizin okuduğu 750 kitabı Samsun halkıyla paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de insanların kitap okumasını ve okuduklarını paylaşmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda bugün birkaç mekana kitap kumbaraları bırakacağız. İnsanların okudukları kitapları paylaşmalarına vesile olmak istiyoruz. Ayrıca mekanlarda oturan insanlara da Atatürk Ortaokulu olarak kitap hediye edeceğiz” dedi.

Yapılan etkinliğe İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hıdır Okçu da katılarak öğrencilerle beraber insanlara kitap okumanın önemini ve yapılan projeyi anlattı.



