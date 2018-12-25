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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ağabeyini bıçakla öldüren zanlı: 'Pişmanım kazayla oldu'

Ağabeyini bıçakla öldüren zanlı: 'Pişmanım kazayla oldu'

Zanlının emniyetten çıkarılışı

İlk Müdahale Polis Arbede Polis Ekipleri Cinayet 

-emniyet detay
-Arşiv görüntü
-fotoğraf

( BURSA ) Ağabeyini bıçakla öldüren zanlı: "Pişmanım kazayla oldu"- Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi BURSA

- Bursa'da aralarında yaşanan tartışma sonucunda ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı, pişman olduğunu, kazayla cinayeti işlediğini söyledi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün Alacahırka Mahallesi 1. Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S., sabah saatlerinde kardeşi Mümün S.'nin evine gitti. Aralarında ailevi problemler olduğu öğrenilen ağabey ve kardeş, Mümün S.'nin eşi ve çocuğunun yanında tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Münir S. ve Mümün S. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında Mümün S., ağabeyi Mümin S.'yi ekmek bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Münir S. evin ortasında yere yığıldı. Ağabeyini bıçaklayan Mümün S.'nin eşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S. kurtarılamadı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mümün S., "Neden yaptın?" diye soran gazetecilere, "Pişmanım kazayla oldu, istemeden oldu" dedi.
Daha sonra ekip otosuna bindirilen Mümin S. adliyeye sevk edildi.
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