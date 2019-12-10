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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Ağabey-kardeş kavgasında kan aktı

Ağabey-kardeş kavgasında kan aktı

hastane önünden görüntü

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Kardeş Kavgası Alacak Verecek Meselesi 

-yaralının ambulanstan indirilmesi
-hastaneye götürülmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kardeşin alacak verecek meselesi yüzenden çıkan tartışmada kan aktı. Bir kişi ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay Terminal bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek yüzünden iki kardeş karşılaşarak tartışmaya başladı.
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda Y.N. ağabeyi O.N. tarafından bacağından bıçaklandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak olayı 112'ye ve emniyet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kardeşini bıçaklayan O.N. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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