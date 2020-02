Afyonkarahisarlı vatandaşlardan kan bağışına yoğun destek

-Kan bağışında bulunan vatandaşlar röportaj

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar destek verdi. Kızılay'dan gelen mobil kan bağışı aracında kan bağışları alındı. Yeni Cami alanında yapılan organizasyonda vatandaşlar, Kızılay çalışanları tarafından "Kızılay, Kan Bağışı ve Gönüllülük" ile ilgili bilgilendirildi. Ayrıca Kızılay kan bağışı mobil aracında görevli personeller tarafından vatandaşlara Kızılay maden suyu ikram edildi.Kan bağışında bulunan Recep Akbıyık, "Kan bağışı güzel bir duygu güzel bir hizmet müsait olan bütün dostlarımıza tavsiye ederiz. Ben devamlı veriyorum 3 ayda bir. Çok güzel bir duygu çünkü geçmişte sıkıntısını yaşadığım için bundan daha güzel bir şey olamaz yani. Müsait olan dostlarımıza tavsiye ederiz" dedi.

Kan bağışı için müracaatını yapan Aziz Erkmen ise "Kan vermek can kurtarmak demektir. Ben müracaat etmek için 5 dakika önce geldim" dedi.

Diyanet personeli İmam Hatip Refik Sayar, kan vermeye geldiklerini ifade ederek, "Buraya kan vermeye geldik. Belediyemizin yapmış olduğu anons neticesinde kan bağışı yapıldığını duyduk. Koşarak kan bağışında bulunmaya geldik. Kan vermek Türk vatandaşı için bir görevdir. Kutsal bir görevdir. Bu yüzden verilen her bir kanın bir cana faydası vardır. İşte bu yüzden Kızılayımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayağımıza kadar gelip kan bağışı topluyorlar bu fırsatı bize veriyorlar. Aynı zamanda bizlerde kan vermekte sağlık açısından bizlere çok faydalı bir şey. Her vatandaşın Türk vatandaşının senede en az bir defa kan vermesi sağlık açısından önemli bir şeydir kanın yenilenmesi açısından. Bu yüzden vatandaşlarımızın kan vermesi konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca Kızılayımıza da teşekkür ediyoruz bu kadar’’ diye konuştu.





