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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesi’ni sel bastı

Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesi’ni sel bastı

sanayi sitesinden görüntü

Mahsur Kaldı Sel Baskınları Sağanak Yağmur Sel Baskını Sanayi Sitesi 

-sel sularından görüntü
-detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken Sanayi Sitesinde bir çok iş yerini ve dükkanları su bastı. Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde dün yağan sağanak yağmur birçok iş yerinde sel baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel baskınları nedeniyle bir çok iş yer neredeyse kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi giriş ve çıkışında ise aşırı su birikintileri nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı. Site esnafı, dükkanlarındaki sel baskını sonrası oluşan su birikintileri boşaltmaya çalıştı. Aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan iş yeri sahipleri, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini bildirdiler.
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