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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü çoşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü çoşkuyla kutlandı

-İstiklal marşından detay

İstiklal Marşı Düşman İşgali Karahisar Festival Saldırı 

--Vatandaşlardan detay
--Halk oyunlarından detay
--genel detaylar
--Belediye Başkanı Mehmet Zeybek konuşması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Milli Mücadelenin sembol şehri Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü Kent Meydanı'nda düzenlenen coşkulu törenle kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ile meydanı dolduran Afyonkarahisarlılar kentin kurtuluş coşkusunu bir kez daha yaşadı. Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kurtuluş törenlerine Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Burcu Köksal, Gültekin Uysal, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. “Aziz millet hiçbir zaman bayrağına yapılan saldırıya duyarsız kalmamıştır” Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz Türkün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Zeybek; “Büyük Taaruzun 25 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla başlayan zaferler mücadelemiz günümüze kadar hiç durmadan devam etmiş olup, bundan 97 yıl önce Kocatepe’den Başlayan emperyalistlere karşı 26 Ağustos’ta ki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında Türk ordusunun vermiş olduğu Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz Türkün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnektir. Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetinden özgürlüğünden vatanına bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır” diye konuştu.
“Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli” Afyonkarahisar’ın Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli olduğunu belirten Zeybek; “Yunanlıların son durağı olması ve Millî Mücadelemizin bu topraklar üzerinde başlaması yönüyle hayati öneme sahiptir. Ayrıca Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’ndeki sivil direnişin temelini oluşturan önemli bir şehirdir. Stratejik konumu itibariyle yolların kesiştiği bir noktada olan şehrimiz; silâh, cephane, erzak naklinde son derece önemli rol oynamış, ordumuzun nakliye ihtiyacında, bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir” dedi.
Konuşmaların ardından Uluslararası Halk Oyunları festivali nedeniyle kette bulunan Halk Oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Gösteriler ilgiyle izlendi. Tören Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımının büyüleyici gösterisiyle sona erdi. (MT-
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