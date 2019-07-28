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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü

- Afyonkarahisar 'da tekne battı - 1 ölü - AFAD ve belde halkının baraj kenarında arama çalışması - Batan teknenin çıkarılması - Batan tekne ve şişme botla arama çalışması - Cesedin gölden çıkarılması - Jandarma ekiplerinin çalışması - Ambulans ve cenaze araçlarından görüntü - Merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda batan teknedeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişinin cesedine ulaşıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da merkeze bağlı Gebeceler barajında batan teknedeki 1 kişi boğuldu.İddiaya göre, merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajın kıyısında alkol alan 4 kişi, tekneyle baraja açıldı.Tekne kısa süre sonra alabora oldu. Teknedeki 3 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken, İbrahim Çardak (48) ise barajda kayboldu.İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve belde sakinleri, batan tekneyi çıkardı.Olay yerine sevk edilen dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu, İbrahim Çardak'ın cesedine ulaşıldı.Baraj kıyısında bekleyen Çardak'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze Becel Karahisar 

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