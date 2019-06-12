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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da psikiyatri hastalarına ney dinletisi

Afyonkarahisar’da psikiyatri hastalarına ney dinletisi

-Ney dinletisinden detay

Hastane Karahisar 

--Etkinlikten genel detay
-- Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Özsoy açıklama

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Manevi Destek Birimi ve Sosyal Etkinlik Birimi Psikiyatri Polikliniği’nde tedavi gören hastalara yönelik ney dinletisi düzenledi.
Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde gerçekleştiren etkinlikte ney dinletisi ve müzik dinletisi beğeniyle izlendi. Hastaların da zaman zaman eşlik ettiği etkinlikte hastalar gönüllerince eğlendi. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgiler veren Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Özsoy, hastalara yönelik zaman zaman bu tip etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Özsoy; “Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olarak hastalarımızı hastane ortamından biraz olsun uzaklaştırmak rahat bir ortam sağlamak ve onları rahatlatmak amacıyla böyle etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Psikiyatri Servisi’nde ‘Tatlı Çarşamba’ etkinliği yaptık. Hastalarımıza yönelik net dinletisi organize ettik. Kamil Demir Delen Ney Sanatçımız eşliğinde güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçen Manevi Destek Birimi ve Sosyal Etkinlik Biriminde görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
(MT-KA-Y)
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