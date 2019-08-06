Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı öncesi termal otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

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--Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- Yüzde 90'lara ulaşan doluluğun bayrama kadar yüzde 100’e ulaşması bekleniyor AFYON KARAHİSAR



- Beş günlük Kurban Bayramı tatilini Afyonkarahisar’da termal otellerde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine otellerdeki doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı. Afyonkarahisar’da termal otel işletmecisinden tatlıcısına birçok esnaf Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kaymak, lokum, ekmek kadayıfı gibi yöreye has lezzetleri tatmak isteyenler siparişlerini verirken, tatilini termal ve kaplıcalarda geçirmek isteyenler ise otellerin yolunu tuttu. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, yaptığı açıklamada, bayram öncesi termal otellere yoğun başvurunun olduğunu söyledi.



Doluluk oranlarının bayram öncesi yüzde 100’e ulaşacağını beklediklerini ifade eden Başkan Gümüşhan; “Afyonkarahisar’da Temmuz ayıyla beraber yaz sezonu başlamış bulunuyor. Temmuz ayında Afyonkarahisar’da tüm otellerimiz yüzde 90’nın üzerinde doluluk sağlandı. Bu haftaki kurban bayramı periyodunda otellerimizin doluluk oranı yüzde 90, ama yoğun talepler alıyoruz. Zannediyorum ki yüzde 100’e ulaşmış olacağız. Afyonkarahisar içi bu sevindirici bir durum. Yaz ve kış dönemi Afyonkarahisar’da otellerin dolu olması bizi mutlu ediyor” dedi.

SAĞLIKLI VE MUTLU GÜZEL BAYRAMLAR DİLİYORUZ Afyonkarahisar’da bayram tatilini geçirenler mutlu bir şekilde bölgelerine döneceklerini ifade eden Başkan Gümüşhan, tüm otellerde bayram süresi boyunca çeşitli etkinliklerin olacağının bilgisini verdi. Güzel bir bayram geçirmek isteyen herkesi Afyonkarahisar’a davet eden Gümüşhan, “Afyonkarahisar’a gelen misafirlerimiz buradan mutlu bir şekilde dinlenerek kendi bölgelerine dönüyorlar. İnşallah bu bayramda tüm misafirlerimiz memnun olarak göndereceğiz. Herkesi Afyonkarahisar’a bekliyoruz. Şimdiden tüm misafirlerimizin ve Müslüman âleminin bayramını kutluyoruz. Sağlıklı ve mutlu güzel bayramlar diliyoruz. Sabah itibariyle rezervasyonlarımız hızlandı. Tatilini Afyonkarahisar’da termal otellerde geçirmek isteyen misafirlerimiz acele etsinler” diye konuştu.



