Afyonkarahisar’da Kudüs’e destek mitingi düzenlendi

--Mitingten detay

--Ali Zengin'in açıklaması



( AFYON KARAHİSAR)-ABD’nin Kudüs kararına tepkiler sürüyor- Sivil toplum örgütü temsilcileri ABD’in kararını kınadı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan STK Platformu, ABD Başkanı Tramp’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak açıklamasına tepki gösterdi. Binlerce kişi İmaretcami önünden kent meydanına kadar yürüyerek burada bir basın açıklaması yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Netanyahu ile birlikte Kudüs’ü İsrail başkenti olarak açıklamasının ardından Türkiye genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da sivil toplum örgütü temsilcileri biraraya gelerek ellerindeki pankartlarla ABD’nin bu kararını kınayan bir mitin gerçekleştirdiler. Miting öncesi yürüyüş gerçekleştiren grup, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. STK Platformu Başkanı Ali Zengin burada yaptığı açıklamada, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını kaydetti.

Zengin, "Yüzyılın anlaşması olarak servis edilen tek taraflı anlaşma siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri köle olarak yaşamaya mahkum ediyor. ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile kameralar karşısına geçerek Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti kabul ettiğini açıkladı.

Bu, yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın dayatmasıdır. Filistin’i parçalama planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD’nin, hem katil Netenyahu ve Trump’ın Filistin’i işgal planı; diplomatik açıdan palavra bizim açımızdan paçavradan ibarettir. Trump açıklamasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde bir oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Filistin’in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Kapitalist ve emperyalistlerin yeni diplomatik kara deliği ise yüzyılın planıdır. Planı tanımıyor, Filistin’in Kudüs’ün özgürlüğünü haykırıyoruz. Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'ün siyonistlere bırakılması söz konusu olamaz. Trump'ın açıkladığı sözlü anlaşma İslam dünyası açısından yok hükmündedir. Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ne ABD’nin Filistin konusunda ses çıkarma hakkı ne de Trump’ın Kudüs'e dair söz söyleyecek aklı olmadığını biliyoruz. Yüzyılın anlaşması kumpası, umarız ki Filistin’den İsrail’i, İslam coğrafyasından ABD’yi def edecek milada gerekçe olur" diye konuştu.

Yüzyılın anlaşmasının tam bir siyonist işgal kalkışması olduğunu belirten Zengin, "ABD ve Trump ile İsrail ve Siyonizm Ortadoğu ve Filistin üzerinden insanlığı, barışı ve dünyanın huzurunu hedef alacak dünya savaşını başlatmak istiyor. Bu anlaşma paçavrası Filistin’e yönelik işgalin, Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin altın vuruşu olarak tasarlanmıştır. Bu paçavra, insanlık için kapitalizme ve siyonizme karşı diriliş, medeniyet coğrafyamız ve Müslümanlar için onurlu direnişin muştusudur. Dirilişe ve direnişe katkıyı onur sayıyoruz. Filistin halkının reddettiği bir taslak yüzyılın anlaşması değil, olsa olsa yüzyılın dayatması olur. Filistin ve Kudüs konusunda hassas olan antisiyonist, antiemperyalist herkesi tepki koymaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da her platformda belirttiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Şunu iyi biliyoruz ki Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe’yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, Kudüs demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Avrupa Parlamentosu Yunan Vekili Loannis Lagos, Ege adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Ege adalarına sığınan göçmenlere hayat hakkı tanımazken şanlı Türk bayrağımızı yırtarak, insanlık düşmanı olduğunu göstermiştir. Avrupa’nın bu ırkçı ve şımarık çocukları hadlerini bilmelidir. Şanlı bayrağımıza uzanan eller tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de kırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyoruz ki bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek. Afyonkarahisar STK Platformu olarak Trump ve Netanyahu'nun yaptığı tek taraflı anlaşmayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kudüs ve Filistin toprakları tamamen Özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan gelişmeleri dikkatle takip edecek, Kudüs'ün özgürlüğü için tepkilerimizi her platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Miting, dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla son buldu.



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