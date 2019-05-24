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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu - AFYONKARAHİSAR İzle

Afyonkarahisar'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu - AFYONKARAHİSAR İzle

- Zanlıların hastane getirilmesi - Hastane girişleri - Hastaneden çıkarılması - Polis minibüsüne bindirilmesi Afyonkarahisar 'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu - İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlisi, avukat ve bankacıların da olduğu 26 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen, aralarında kamu görevlisi, avukat ve bankacıların da olduğu 26 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17’si, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Hastane Kamu Görevlisi Yakalama Kararı Karahisar İhaleye Fesat 

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