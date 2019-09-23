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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Afyonkarahisar'da 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

- Afyonkarahisar'da 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

-kırtasiye malzemelerinden detay

Yardım Paketi Karahisar Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler 

--Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklaması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimi tarafından, ailesinin maddi durumu yetersiz olan 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da maddi durumu yetersiz olan ailelere kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.
İçerisinde çeşitli adetlerde 14 kalem kırtasiye malzemesinin yer aldığı paketler, Yardım Birimi'ne kayıtlı yoksul, dul, yetim ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına dağıtıldı. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yardım alan öğrencilere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. Başkan Zeybek, toplam 500 öğrenciye dağıtılan kırtasiye yardım paketinin içerisinde çantadan deftere, kalemden silgiye kadar bir yıl boyunca kullanabilecekleri birçok eğitim araç ve gerecinin yer aldığını söyledi.

(MT-KA-Y)
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