Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar Anaokulu’nda yöresel tatlılar yarıştı

Afyonkarahisar Anaokulu’nda yöresel tatlılar yarıştı

-Tatlılardan detay

Yarış Dera Yemek Yarışması Bild Karahisar 

--jürinin değerlendirmesinden detay
--Okul Müdürü Ramazan Yıldızdan detay
--genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) -- Öğrenci velileri birbirinden lezzetli tatlılarla jürinin karşısına çıktı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Asım Kocabıyık Anaokulu’nda, ‘Türk Mutfağına Özgü Yöresel Tatlılar’ yarışması düzenlendi.
‘Tatlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarıyoruz’ sloganıyla Asım Kocabıyık Anaokulu’nda düzenlene yarışmada öğrenci velileri birbirinden lezzetli tatlılarla jürinin karşısına çıktı. Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Malkoç, Türkiye Aşçılar Federasyonu Divan Kurulu Üyesi Emrah İşisağ’dan oluşan jüri üyeleri yöresel tatlıların tadına bakarak puan verdi. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenci velilerine Okul Müdürü Ramazan Yıldız tarafından plaket ve hediye takdim edildi. TATLI KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ Okul Müdürü Ramazan Yıldız, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, düzenledikleri yarışmayla tatlı kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Yıldız şöyle devam etti: “Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında bugün Türk mutfağına özgü tatlıların yarışması düzenledik. Buradaki amacımız tatlı kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaktı. Yarışmaya 36 velimiz katılım sağladı. Ayrıca yarışmada bize destek olan jüri üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” Öte yandan Mayıs ayında da okulda yemek yarışmasının düzenleneceği bildirildi.
(MT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı