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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
AFYOL’dan 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2' fotoğraf sergisi - ADIYAMAN

AFYOL’dan 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2' fotoğraf sergisi - ADIYAMAN

- Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2 fotoğraf sergisi - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun konuşması - AFYOL derneği başkanı Mustafa Şenlik'in konuşması - Sergiden detaylarAFYOL'dan "Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2" fotoğraf sergisiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Fotoğrafların diliyle Adıyaman 2" sergisi açıldı. Adıyaman Keleş Konağı'nda düzenlenen fotoğraf sergisine, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AFYOL üyeleri katıldı.
Sergide, AFYOL üyeleri tarafından çekilen 80 fotoğraf sergilendi.Gazetecilere açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, "AFYOL tarafından düzenlenen ikinci sergimizi açtık. Bugünün ayrı bir önemi var. Yarın Adıyaman 'ın il oluş yıl dönümü ve fotoğrafların tamamı da Adıyaman yöresinden esintilerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mustafa Şenlik ise, "Bu yıl 2'incisi gerçekleştirdiğimiz 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman ' sergisini açtık. 20'ye aşkın fotoğraf sanatçısı arkadaşımızın bireysel çalışmalarını bir araya getirirdik. Memleketimizi tanıtmak adına bu sergimizi açtık." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf Sergisi Sivil Toplum 

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