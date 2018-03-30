Afrinli Hüseyin'in asıl hayali piyano çalmak - İSTANBUL
- Hüseyin'in bateri çalması - Hüseyin ile röportaj - Baba Abdul Şeyho ile röportajAfrinli Hüseyin'in asıl hayali piyano çalmak - İstiklal Caddesi'nde yoğurt kabına vurarak, müzik yaptığı görüntüleriyle tanınan 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho, TRT Müzik'ten bateri hediye alsa da o piyano çalmayı hayal ediyor - Afrinli Hüseyin Şeyho: - "Müziği çok seviyorum. Müzik konusunda eğitim almayı çok isterim. Baterinin yanı sıra piyano çalmayı da çok seviyorum. Hatta en büyük hayalim piyano çalmak. Gelecekte başarılı bir müzisyen olmak istiyorum" - Baba Abdul Şeyho: - "Oğlum çok akıllı bir çocuk, kardeşlerine bakmakta zorlandığımı görünce kendince aile bütçesine katkıda bulunmak için Taksim'de İstiklal Caddesi'ne gitmeye başlamış. Yoğurt kovasıyla müzik yaptığından benim de haberim yoktu" - "TRT Müzik'ten bir ağabeyi tesadüfen onu görmüş ve müziğini beğenmiş, biraz sohbet etmişler. 'Babanın telefonunu verir misin?' demiş. Sonra beni aradılar, oğluma bir bateri hediye etmek istediklerini söyledi.
Ben de oğlum da çok şaşırdık. Eve kadar gelerek bateriyi takdim ettiler. Hüseyin bateriyi görünce çok şaşırdı bir o kadar da mutlu oldu"İSTANBUL (AA) - SEMRA ORKAN - İstiklal Caddesi'nde yoğurt kabına vurarak, müzik yaptığı görüntüleriyle tanınan 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho, TRT Müzik'ten bateri hediye alsa da onun gönlünde piyano çalmak yatıyor.Hüseyin Şeyho, 6 yıl önce savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Şeyho ailesi savaştan kaçsa da hastalıktan kaçamadı ve annelerini hastalıktan kaybettiler.Baba Abdul Şeyho, annesiz kalan 3 çocuğuna bakabilmek için tekrar evlendi. İkinci evliliğinden 2 çocuğu daha olan Abdul Şeyho, 5 çocukla Türkiye'de hayat mücadelesi veriyor. İstanbul 'da bir tekstil firmasında çalışan babasına bu hayat mücadelesinde bir nebze de olsa destek sağlamak için Küçük Hüseyin, Taksim'de yoğurt kovasıyla müzik yapıyor.Sempatikliği ve müziğiyle hem caddedeki esnafın hem de yolu Taksim'e düşenlerin ilgi odağı olan küçük müzisyenin başarısını, TRT Müzik keşfederek ona bir bateri hediye etti.Müziğe olan tutkusunu AA muhabirine anlatan Hüseyin, ilkokulu bitirdikten sonra bir daha okuyamadığını, ailesine maddi anlamda destek olmak için geçici işler yaptığını söyledi.
Taksim'de yoğurt kovasıyla müziğe de bu şekilde başladığını aktaran Hüseyin, "Sık sık Taksim'de İstiklal Caddesi'nde kovayla müzik çalıyorum. Esnaf beni çok sevdi, herkes beni tanıyor artık. Hatta dönerci amca her öğlen bana bedava döner veriyor. Akşam eve gelirken biraz da olsa para getirebiliyorum. Evde sadece babam çalışıyor. Biz 5 kardeşiz, en büyük benim ve babama yardım etmem gerekiyor." diye konuştu. Müziği çok sevdiğini vurgulayan Hüseyin, "Müzik konusunda eğitim almayı çok isterim. Baterinin yanı sıra piyano çalmayı da çok seviyorum. Hatta en büyük hayalim piyona çalmak. Gelecekte başarılı bir müzisyen olmak istiyorum." dedi. - " Oğlumun müzik konusunda eğitim almasını istiyorum"Baba Abdul Şeyho ise 7 yıl önce savaştan kaçıp, Afrin'den, İstanbul 'a geldiklerini belirterek, en büyük isteğinin çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak olduğunu söyledi.
Afrin'de savaş nedeniyle hayat şartlarının çok zor olduğunu ifade eden Baba Şeyho, tek çareyi Türkiye'ye gelmekte bulduklarını kaydetti. Arkalarında bıraktıkları akrabalarının YPG/PKK teröristlerinin zulmünden çok çektiğini dile getiren Baba Şeyho, amcasının oğlunu PKK'lı teröristlerin öldürdüğünü belirtti. Türkiye'de huzur içinde yaşamaktan çok mutlu olduğunu aktaran Şeyho, "Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türkiye'de bize çok iyi bakılıyor. Bugün halamın oğlu aradı. Afrin'de YPG/PKK'nın kendilerine çok eziyet ettiğini ancak Türk askerleri Afrin'i alınca bölgeye huzur geldiğini söyledi.
Türk askerleri bölgede güvenliği sağlamış, halka yiyecek ve içecek veriyormuş, hayatlarından memnunlarmış. 'Türk askeri bizi zulümden kurtardı' dedi. " şeklinde konuştu. Baba Şeyho, oğlunun çok akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Benim kardeşlerine bakmakta zorlandığımı görünce kendince aile bütçesine katkıda bulunmak için Taksim'de İstiklal Caddesi'ne gitmeyi başlamış. Yoğurt kovasıyla müzik yaptığından benim de haberim yoktu. TRT Müzik'ten bir ağabeyi tesadüfen onu görmüş ve müziğini beğenmiş, biraz sohbet etmişler. 'Babanın telefonunu verir misin?' demiş. Sonra beni aradılar, oğluma bir bateri hediye etmek istediklerini söylediler. Ben de oğlum da çok şaşırdık. Eve kadar gelerek, bateriyi takdim ettiler. Hüseyin bateriyi görünce çok şaşırdı bir o kadar da mutlu oldu."Oğlunun müzik konusunda eğitim almasını istediğini belirten Baba Şeyho, imkanı olmadığı için ona bu fırsatı sunamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.