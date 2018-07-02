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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Afrinli ailelerin kıyafetleri Türkiye’den

Afrinli ailelerin kıyafetleri Türkiye’den

magazadan detaylar

Alışveriş Ramazan Bayramı Yurttaş İnsani Yardım Terör Örgütü 

-alış veriş yapılırken detaylar
-basın sorumlusu röp.

( AFRİN ) AFRİN

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın açtığı hayır mağazası bölge halkına ücretsiz olarak hizmet veriyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de bulunan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfınca Afrin merkezinde günlük 100 ailenin ücretsiz olarak faydalandığı bir hayır çarşısı daha hizmete açıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, ramazan bayramından önce hizmete açtıkları hayır çarşısının hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Afrin’de kurulan hayır çarşısından Suriyeli yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ürünlerini temin ettiklerini belirten Tosun, "Afrinli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için açtığımız çarşımızdan her gün ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 100 aile faydalanıyor. Buraya gelen ihtiyaç sahipleri önceden tespit edilip kendilerini ücretsiz alışveriş kartı veriliyor. Bu kart ile ailelerin ücretsiz olarak kıyafet ihtiyaçlarını temin edebildikleri çarşımız, Afrin’de önümüzdeki bir yıl boyunca hizmet vermeye devam edecek." dedi.
Selim Tosun, Afrin’de kontrolün sağlanmasının ardından hayatın normale dönmeye başladığının altını çizerek, "Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Afrin’de hayat normale dönmeye başladı.
Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu nedenle bu tip projelerle aileleri her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Çarşıdaki kıyafetler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor." diye konuştu.
(ECV-
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