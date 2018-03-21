'Afrin YPG/PKK zulmü altındakilerin kurtuluş ümidi oldu' - ŞANLIURFA
"Afrin YPG/PKK zulmü altındakilerin kurtuluş ümidi oldu" - ŞANLIURFA - Suriyelilerin günlük yaşantısından ve çocuklardan detay - Muhammed Zaher ve Hacı Süleyman ile röportaj - TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı, Suriyeli sığınmacıları, terör örgütü YPG/PKK'nın hakimiyetindeki diğer bölgelerin de teröristlerden arındırılması için umutlandırdı - Suriyeli kanaat önderi Süleyman: - "Afrin'de sağlanan huzur, bütün dünya açısından güzel bir tecrübe oldu" - "Afrin, şu an YPG/PKK'nın işgal ettiği yerleşim alanlarındaki mağdur ve mazlumlar için örnek teşkil ediyor. Afrin, YPG/PKK'nın işgali altındaki diğer bölgelerin de teröristlerden kurtarılması için zemin oluşturdu. Örgütün baskısında kalanların Afrin'dekiler gibi kurtarılmalarını isteyeceklerine inanıyoruz" - Sığınmacı Yusuf Mutap: - "Koalisyon güçleri, YPG/PKK bahanesiyle kentimize girdi, 'örgütü temizlemeye çalıştığını' iddia etti ama taş üstünde taş bırakmadı, altyapısını, kültürünü, tarihini dünya sahnesinden sildi"ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK baskısı ve zulmündeki Afrin'i kurtarmasının ardından, örgütün hakimiyetindeki diğer bölgelerin kurtarılması için de umutlandı.Terör örgütleri ve Esed rejiminin baskı ve zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan geri dönüş umutlarını, başarıya ulaşan Zeytin Dalı Harekatı da güçlendirdi.Suriye'de ilk özgürleşen ve simge haline gelen Cerablus, Çobanbey ve Bab gibi şehirler, ülkesine hasret kalan birçok Suriyelinin döndüğü bölgelerin başında geliyor.Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğün ve güvenliğin sağlandığı bölgelere, Zeytin Dalı Harekatı ile kritik öneme sahip Afrin ve kırsalının da eklenmesi ülkenin kuzeyindeki huzur ortamının genişlemesine imkan sağladı.Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de yaklaşık 7 yıldır yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'nın hakimiyetindeki diğer bölgelerin de teröristlerden arındırılması için umutlandı. - "Afrin eskisinden iyi olacak"Suriyelilerin Şanlıurfa'da kurduğu Fıratın İncisi Derneği'nin Arap asıllı başkanı Muhammed Zaher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıya taşıyan Türk ve ÖSO askerlerini tebrik ettiğini söyledi.
Suriyeli Kürtleri kardeş olarak gördüklerini vurgulayan Zaher, ülkelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ gibi başka güçlerin taşeronluğunu yapan gruplara karşı olduklarını kaydetti. Zaher, Afrin'in gerçek sahiplerine teslim edilmesinin sevincini yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Biz şu an Suriyeliler olarak Afrin'de tekrar bir restorasyonun olmasını ve oradaki eğitim kurumlarının tekrar faaliyete geçmesini bekliyoruz. Türkiye'deki her bir sığınmacının en büyük arzusu, terör örgütleri nedeniyle Afrin'i terk etmek zorunda kalan, şehrin asıl sahiplerinin tekrar kendi evine, tarlasına ve işinin başına dönmesidir. Bu doğrultuda Afrin özgür bir kent olarak Suriye topraklarındaki varlığını sürdürecektir. Orada gelecekte eskisi gibi doğal yaşamın devam edeceğini düşünüyoruz. En büyük isteğimiz ve arzumuz budur. Biz Afrin'in eski halinden daha iyi bir yere geleceğine inanıyoruz." - "Afrin örnek teşkil ediyor"Suriyeli kanaat önderi Hacı Süleyman da Afrin'de sağlanan huzurun bütün dünya açısından güzel bir örnek olduğunu söyledi.
Afrin'in kimsenin burnu bile kanamadan ve şehirde tahribat yapılmadan özgürleşmesinin, Suriye'de ilk olduğuna dikkati çeken Süleyman, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.Süleyman, Afrin'in sembol olacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Afrin, şu an YPG/PKK'nın işgal ettiği yerleşim alanlarındaki mağdur ve mazlumlar için örnek teşkil ediyor. Afrin, YPG/PKK'nın işgali altındaki diğer bölgelerin de teröristlerden kurtarılması için zemin oluşturdu. Örgütün baskısında kalanların Afrin'dekiler gibi kurtarılmalarını isteyeceklerine inanıyoruz. Bu noktada Türkiye'ye karşı büyük bir yöneliş gerçekleşecektir. Özellikle YPG/PKK'nın, işgal ettiği Suriye topraklarından def olmaları için şu an mağdur olan halkın ümidi yüzde 100 arttı."Sığınmacılardan Yusuf Mutap ise terör örgütlerinin Suriye'nin tamamından temizlenebilmesi için Türkiye'den benzer operasyonlar yapmasını beklediklerini söyledi.
Kesinlikle YPG/PKK'nın topraklarında hüküm sürmesini istemediklerini anlatan Mutap, bu konuda sadece Türkiye'ye güvendiklerini belirtti. Koalisyon güçlerinin terörü temizleme amacıyla girdiği Rakka'yı tarumar ettiğini vurgulayan Mutap, "Biz Rakkalıyız. Koalisyon güçleri, YPG/PKK bahanesiyle kentimize girdi, 'örgütü temizlemeye çalıştığını' iddia etti ama taş üstünde taş bırakmadı, altyapısını, kültürünü, tarihini dünya sahnesinden sildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tek duvarın yıkılmadığını görüyoruz. Biri gerçek manada kurtuluş, diğeri gerçek manada yıkım." şeklinde konuştu.