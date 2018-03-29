Afrin şehitleri için üniversitede lokum dağıttılar - KASTAMONU
- Lokum dağıtımından detay - Öğrencilerin lokum almasından detay - TÜGVA Kastamonu Yükseköğretim Koordinatörü Mustafa Metin Kurt'un açıklaması Afrin şehitleri için üniversitede lokum dağıttılar - Türkiye Gençlik Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından Kastamonu Üniversitesinde Afrin şehitleri için öğrencilere lokum dağıtıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Şubesi tarafından Afrin şehitleri için lokum dağıtıldı. Kastamonu Üniversitesi merkez yemekhanesindeki lokum dağıtımına öğrenciler ilgi gösterdi.TÜGVA Kastamonu Yükseköğretim Koordinatörü Mustafa Metin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in her zaman arkasında olduklarını söyledi.
Şehitler için lokum dağıttıklarına işaret eden Kurt, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik'imizin ruhunu şad etmek için bugün lokum dağıtıyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızdan şehitlerimizin ruhu için bir Fatiha okumalarını istiyoruz. Devletimizin milletimizin yanında olduğunu göstermek, milletimizin bu konudaki duyarlılığını canlı tutmak istiyoruz." dedi. Boğaziçi Üniversitesinde yaşananları kınadıklarını da dile getiren Kurt, "Boğaziçi Üniversitesinden kardeşlerimiz şehitlerimiz için lokum dağıtmıştı.Terör örgütünü destekleyen bazı kişiler kardeşlerimize saldırı düzenlemişti. Buradan şehitlerimizin ruhunu şad etmek isteyen Boğaziçi Üniversitesindeki arkadaşlarımızın mücadelesine destek vermek istedik." diye konuştu.