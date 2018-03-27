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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin şehidinin annesi oğlunun adının verildiği parka zeytin fidanı dikti

Afrin şehidinin annesi oğlunun adının verildiği parka zeytin fidanı dikti

şehit annesi yasemin çubukçu parka gelmesi

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-eline küreği alarak zeytin fidanı dikmesi
-şehit annesi röportaj
-belediye başkanı röportaj
-genel ve detaylar
-Şehit cenazesi arşiv görüntüleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun annesi, Şanlıurfa'da oğlunun isminin verildiği parka zeytin fidanı dikti. Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun annesi Yasemin Çubukçu, memleketi Şanlıurfa'da oğlunun isminin verildiği parka zeytin fidanı dikti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile birlikte oğlunun isminin verildiği parka gelen şehit annesi, eline küreği alarak zeytin fidanı dikti. Afrin'e düzenlenen operasyona adı verilen zeytin fidanlarını toprakla buluşturup, can suyunu veren Yasemin Çubukçu, “Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Allah razı olsun. Oğlumuzun adı her yerde yaşayacak” dedi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadetinin gayesini gençlere anlattıklarını söyleyerek, “Yanı başımızda hamd olsun zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatında, hayatını kaybederek şehit olan Şanlıurfa’nın öz evladı, şehidimiz, Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadetinin gayesini gençlere anlatmak ve ayrıca ismini ebeden yaşatmak adına taziyenin birinci gününde bir parkımıza Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ismini verdik. İnşallah onun şehadetinin gayesini gençlerimize anlatmaktayız. Şehidimize Cenab-ı Haktan rahmet, ailesine sabrı cemil diliyorum. Muhammed Cihangir Çubukçu, kendi annesini ve babasını, evlatsız bırakarak, bizim analarımızın, babalarımızın rahat yaşamalarını sağlamak için şehit oldu. Şehitlerimizin yakınlarına karşı vefamız, bizim namus borcumuzdur. Ben, şehidimizin annesine şunu ifade etmek istiyorum, bir evladınız şehit oldu, 81 milyon evladınız oldu” ifadelerini kullandı. (BB-
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