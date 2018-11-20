Afrin şehidinin adı Afrika'da da yaşatılıyor - KARABÜK
- Zehra Söylemez'in şehidin mezarına gelmesi - Zehra Söylemez'in şehidin mezarına su dökmesi - Zehra Söylemez'in Mezarda dua etmesi - Zehra Söylemez'in açıklaması - Zehra Söylemez'in mezardan ayrılmasıAfrin şehidinin adı Afrika'da da yaşatılıyor - Afrin'de şehit düşen Astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın adına, şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği hayırsever Zehra Söylemez'in girişimleriyle Etiyopya'da yapılan mescit tamamlandı - Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez: - "Mescit şu an ibadete açıldı. Çöl sıcak bir bölge, güneşin altında, toprağın üzerinde namaz kılmak onlar için sıkıntı vericiydi. İnşallah adını yaşatacağız. Etiyopya'da yine su kuyu açmıştık Ömer Bilal'in adına. Onun için dünyanın neresinde ne yaptırırsak o daha fazlasına layık"KARABÜK (AA) - ERSİN TURAN - Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adına, şehitlik maaşının yüzde 10'unun bağışlanmasını vasiyet ettiği hayırsever Zehra Söylemez'in girişimleriyle Etiyopya'da mescit yapıldı.Şehidin, ailesine bağlanan maaşın yüzde 10'unu verilmesini vasiyet ettiği Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle Etiyopya'nın Afar bölgesinde yine daha önce inşa edilen "Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi"nin bahçesine yapılan mescide "Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar" adı verildi. Filistin, Suriye ve Afrika'da yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarıyla tanınan Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin girişimleriyle Afar bölgesinde yaptırılan "Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi"nin bahçesinde mescit yapılması yönünde talepler olduğunu söyledi.
Akpınar'ın şehadetinin ardından mescidin temellerinin atıldığını ve buraya Ömer Bilal Akpınar'ın ismini vermeye karar verdiğini anlatan Söylemez, "Mescit şu an ibadete açıldı. Çöl sıcak bir bölge, güneşin altında, toprağın üzerinde namaz kılmak onlar için sıkıntı vericiydi. İnşallah adını yaşatacağız. Etiyopya'da yine su kuyu açmıştık Ömer Bilal'in adına. Onun için dünyanın neresinde ne yaptırırsak o daha fazlasına layık." diye konuştu. - Şehidin eşi Çad'da su kuyu açtırdıMescidin gelirinin kendisi tarafından toplandığını, mescit inşaatı çalışmalarını Etiyopya'da Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından takip edildiğini aktaran Söylemez, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Çad'daydık. Orada Ömer Bilal'in eşi Hafize Nur da arzu etti. 'Ben de eşimin adına bir kuyu açtırmak istiyorum.' dedi ve Çad'da bir su kuyusu açtırdık. Bunlar güzel şeyler, insana teselli olacak şeyler." dedi. Söylemez, 2016'da Ömer Halisdemir Yetimhanesini yaptırmak için çok mücadele ettiğini vurgulayarak, bunun için düzenledikleri bir kahvaltı programına Ömer Bilal Akpınar'ın anne ve babasıyla geldiğini ve bağışını yaptığını anımsattı. - Şehidin vasiyetiTürk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıkmıştı.Akpınar, şehit olmadan önce 10 Ocak'ta ailesine iletilmek üzere bir arkadaşına gönderdiği mesajda, şu ifadeleri kullanmıştı:"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş Haç ile Hilal'in, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a (eşi) söyleyin üzülmesinler kesinlikle. Hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir, üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."Şehit Ömer Bilal Akpınar için Söylemez'in girişimleriyle daha önce de Etiyopya'da su kuyu açılmıştı ayrıca Akpınar'ın 2010'da mezun olduğu Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci meclisi üyeleri de şehidin anısına okulun bahçesine çeşme yaptırmıştı.