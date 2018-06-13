- Afrin İlçe merkezinde hayat normale döndü

-Afrinli esnaf ile röportaj



( AFRİN ) AFRİN



- TSK'nın ÖZgür Suriye Ordusu'na desteği ile yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde hayat normale döndü. Türkiye’nin Afrin bölgesine yaptığı insani yardım faaliyetlerine ve hayatın normale döndüç Kent merkezinde kurulan tezgahlarda esnaf güven içinde satış yapıyor. Afrinli esnaf açıklamasında, durumunun kötü olduğunu Antakya Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade ederek, "Benden 1 kira bile istemediler. Eşime çok iyi baktılar. Çok iyiyim. Türkiye Devletine ve Tür askerine minnettarım" dedi.

Felç geçirdiğini kaydeden Afrinli esnaf, Türk devleti sayesinde iyi olduğunu sözlerine ekleyerek ,"Hastaneye gidiş dönüş masraflarımı Türk devleti dağladı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.



