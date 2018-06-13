Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Afrin İlçe merkezinde hayat normale döndü

- Afrin İlçe merkezinde hayat normale döndü

ilçe merkezinden görüntüler

Tarım Gesi İnsani Yardım 

-Afrinli esnaf ile röportaj

( AFRİN ) AFRİN

- TSK'nın ÖZgür Suriye Ordusu'na desteği ile yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde hayat normale döndü. Türkiye’nin Afrin bölgesine yaptığı insani yardım faaliyetlerine ve hayatın normale döndüç Kent merkezinde kurulan tezgahlarda esnaf güven içinde satış yapıyor. Afrinli esnaf açıklamasında, durumunun kötü olduğunu Antakya Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade ederek, "Benden 1 kira bile istemediler. Eşime çok iyi baktılar. Çok iyiyim. Türkiye Devletine ve Tür askerine minnettarım" dedi.
Felç geçirdiğini kaydeden Afrinli esnaf, Türk devleti sayesinde iyi olduğunu sözlerine ekleyerek ,"Hastaneye gidiş dönüş masraflarımı Türk devleti dağladı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı