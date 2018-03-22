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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Afrin Halkı Mayınları Ve Bomba Tuzaklarını Temizleyen Öso'ya Teşekkür Etti Haberi

- Afrin Halkı Mayınları Ve Bomba Tuzaklarını Temizleyen Öso'ya Teşekkür Etti Haberi

Afrin halkı mayın ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO’ya teşekkür etti görüntüler

( AFRİN ) - (Özel Haber) Afrin halkı mayınları ve bomba tuzaklarını temizleyen ÖSO'ya teşekkür etti AFRİN

Televizyon Sarılar Can Güvenliği Bomba İmha Uzmanı Teröristler 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen Afrin’de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine sarılarak teşekkür etti. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’e girmesiyle kaçan PYD/PKK'lı teröristler, çocukların oyuncaklarını, halıların altlarını, resmi dairelerde evrakları, prizleri, sobaları, televizyonları bomba ile tuzakladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e dönen halk, evlerine tuzaklanan mayın ve patlayıcıları fark ederek ÖSO askerlerine haber verdi. Afrin halkının can güvenliğini sağlayan Sultan Murad Tümeni, tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Afrinli siviller, evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlayan Sultan Murad Tümeni bomba imha uzmanına teşekkür etti. Bazı Afrinliler, Sultan Murad Tümeni askerlerine sarılarak dua etti.
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