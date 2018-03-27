Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin'den öğrencilere teşekkür

Afrin'den öğrencilere teşekkür

-Askerin telefon ile teşekkürü

Lyon Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

--Dua detay
--Mektupların hazırlanış anı

( KIRIKKALE - HD) KIRIKKALE

- Kırıkkale’den Afrin’e mektup gönderen öğrencilere, askerler sabah seremonisinde telefon ile teşekkür etti. Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Vakkas Kaçar öncülüğünde Afrin’de görev yapan askerlere mektup yazdılar. Kızıl Elma yolcuları başlığı ile ele alınan mektupları alan askerler adına Uzman Çavuş Salih, sabah töreninde öğrencilere telefon ile teşekkür etti ve operasyonun son aşamasında olduklarını söyledi.

Törende öğrenciler, öğretmenler ve veliler görev yapan askerlere dua ettiler. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Nihat Aksoy, “Mektuplarımız Garnizon Komutanlığımız aracılığıyla bir ay önce gönderdik. Mektupları okuyan ve duygulanan askerlerimiz bizi arayarak teşekkür ettiler ve tek isteklerinin dua olduğu söylediler. Biz de teşekkürlerini öğrencilerimizin de duymasını istedik ve böyle bir tören hazırladık. Onlar da öğrencilerin seslerini duyduklarında çok duygulandılar. Allah onlardan razı olsun, onların 81 milyonun dualarına ihtiyacı var. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
(MT-SLH-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı