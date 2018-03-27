Afrin'den öğrencilere teşekkür

--Dua detay

--Mektupların hazırlanış anı



( KIRIKKALE - HD) KIRIKKALE



- Kırıkkale’den Afrin’e mektup gönderen öğrencilere, askerler sabah seremonisinde telefon ile teşekkür etti. Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Vakkas Kaçar öncülüğünde Afrin’de görev yapan askerlere mektup yazdılar. Kızıl Elma yolcuları başlığı ile ele alınan mektupları alan askerler adına Uzman Çavuş Salih, sabah töreninde öğrencilere telefon ile teşekkür etti ve operasyonun son aşamasında olduklarını söyledi.



Törende öğrenciler, öğretmenler ve veliler görev yapan askerlere dua ettiler. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Nihat Aksoy, “Mektuplarımız Garnizon Komutanlığımız aracılığıyla bir ay önce gönderdik. Mektupları okuyan ve duygulanan askerlerimiz bizi arayarak teşekkür ettiler ve tek isteklerinin dua olduğu söylediler. Biz de teşekkürlerini öğrencilerimizin de duymasını istedik ve böyle bir tören hazırladık. Onlar da öğrencilerin seslerini duyduklarında çok duygulandılar. Allah onlardan razı olsun, onların 81 milyonun dualarına ihtiyacı var. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

(MT-SLH-

