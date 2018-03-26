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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Afrin'de sivilleri tehdit eden el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

Afrin'de sivilleri tehdit eden el yapımı patlayıcılar imha ediliyor

EYP'nin imha anı - Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı bulundu - Patlayıcılar uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildiANKARA (AA) - Afrin 'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde yapılan arama faaliyetlerinde, sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı bulundu.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler Afrin 'de sivillerin hayatlarını tehdit etmeyi sürdürüyor.Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcılara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, bu kapsamda Afrin 'in Cinderes beldesi ile Arapuşağı köyünde el yapımı patlayıcı ve mayın arama faaliyetinde bulundu.Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan ve sivil halkın hayatını tehdit eden 8 el yapımı patlayıcı tespit edildi.TSK'deki uzman ekipler el yapımı patlayıcıları kontrollü olarak imha etti.

Gesi Teröristler Trol 

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