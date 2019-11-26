- Afrin'de bombalı saldırı: 5 yaralı

- Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı. Halep’in Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklara göre, patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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