Afrika mutfağını başkente taşıdılar - ANKARA

- Afrika Mutfağı isimli restorandan görüntüler - Açılış töreni görüntüleri - Açılışta dua edilmesi - Davetli konukların görüntüleri - İkramlardan detaylarAfrika mutfağını başkente taşıdılar - Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı Cibuti ve Somali'nin Ankara büyükelçilerinin katılımıyla yapıldıANKARA (AA) - Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.Afrikalı 7 girişimcinin açtığı restoranda Afrika yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri de servis ediliyor.Açılışa, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdıllahı, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed ve birçok Afrika vatandaşı katıldı. Duanın ardından restoranın açılış kurdelesi büyükelçiler tarafından kesildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım