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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Afrika Birliği, Sudan’ı Anayasal Reform İçin Sıkıştırıyor

- Afrika Birliği, Sudan’ı Anayasal Reform İçin Sıkıştırıyor

Mohamed Hassan Lebatt'ın basın toplantısı

( HARTUM ) - Afrika Birliği, Sudan’ı anayasal reform için sıkıştırıyor HARTUM

Protesto Basın Toplantısı Toplantı Başkent Öğrenciler 


- Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, Sudan’da anayasal reformu engelleyecek hiçbir bahanenin AfB ara bulucuları tarafından kabul edilmeyeceğini duyurdu. Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, ara buluculuk makamının Sudan’da anayasal reformun onaylanmasına karşı ne Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ne de Özgürlük ve Değişim İttifakı tarafından sunulacak bahanelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti.
Lebatt, dün Hartum’da düzenlenen basın toplantısında Afrika Birliği’nin Sudan’daki anayasal reform sürecine atfettiği öneme vurguda bulunurken, “Şu an için en önemli mesele, anayasal deklarasyonun tamamlanması” ifadelerini kullandı. AfB Sudan elçisi, Ortak Anayasa Komitesi’nin anayasal metnin hazırlanmasına ilişkin çalışmalarını bitirmek üzere olduğunu ve tam metnin gün sonuna kadar ellerinde olmasını beklediklerini açıkladı.
Afrika Birliği elçisi 5 göstericinin öldürülmesini kınadı Afrika Birliği, Sudan’ın başkenti Hartum’da Pazartesi günü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen barışçıl gösterilerde 5 protestocunun vurularak öldürülmesini kınadı. AfB Sudan Elçisi Lebatt faillerin hızlı bir şekilde yakalanıp, yasaya göre gereken cezayı almak üzere yargılanmalarını istedi. Askeri Geçiş Konseyi ve muhalif ittifak arasında Salı günü düzenlenmesi planlanan barış görüşmesi, Pazartesi günü El Ubeyde’de 5 kişinin öldürülmesiyle neticelenen gösteriler nedeniyle iptal edilmişti. AGK ve muhalif ittifak, 17 Temmuz’da geçiş dönemindeki siyasal yapıları belirleyen bir siyasi beyanı imzalamıştı. Bildiri “beş sivil, beş askeri temsilci ve bir karşılıklı istişare yoluyla seçilecek bir sivil” üyenin bulunduğu 11 üyeli ortak bir egemenlik konseyi kurulmasını öngörüyor.
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