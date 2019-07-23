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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Afganistan'ın İlk Görme Engelliler Kütüphanesi Umut Oluyor

- Afganistan'ın İlk Görme Engelliler Kütüphanesi Umut Oluyor

Kütüphaneden detaylar

Görme Engelli Kütüphane Görme Engelliler Öğrenciler Hayırseverler 

-Meziye Kasimi
-Kütüphaneden detaylar
-Muhammed Refi Kadir
-Kütüphaneden detaylar
-Kütüphanenin dışı

( KABİL ) - Afganistan'ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Armaan Braille Kütüphanesi, görme engelliler için umut oluyor. İç savaş ve terörle boğuşan Afganistan’da hayırseverler ve idealistler, daha aydınlık yarınlar için umut olmaya devam ediyor. Başkent Kabil’de 2017 yılında Yasemin Muhammedi adındaki bir hayırsever tarafından kurulan Armaan Braille Kütüphanesi’nde görme engelliler günlük hayata kazandırılıyor. Kütüphane olmaktan çok bir kurs olan Armaan Braille Kütüphanesi'nde her gün 20 öğrenciye eğitim veriliyor. 780 kabartmalı kitap ve 90 sesli kitabın bulunduğu kütüphane, resmiyette görme engelliler lisesi kapsamında tutuluyor. Kütüphane sorumlusu Meziye Kasimi yaptığı açıklamada, kütüphanenin ülkede bir ilk olduğuna dikkat çekerek, “Burada öğrencilerimiz için çok çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz için okuma yazma, İngilizce ve bilgisayar sınıfları hazırladık. Yeni gelen öğrencilerimiz Braille alfabesine yabancılar. Boyama ve resim çizme için öğrencilerimize malzeme yemin ediyoruz” dedi.
Armaan Braille Kütüphanesi'nde çalışan Muhammed Refi Kadir isimli öğretmen ise öğrencilere özel ilgi göstermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Talebelerimiz çok hassas, nazik ve nâzendedir. En ufak bir harekette bile duygulanıyorlar, biz de onlara çok özel davranıyoruz” diye konuştu.

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