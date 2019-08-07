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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afganistan’da Patlama: 80 Yaralı

- Afganistan’da Patlama: 80 Yaralı

patlama alanı

Polis Başkent Polis Karakolu Saldırı 

-detay

( KABİL ) - Afganistan’da patlama: 80 yaralı KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 80 kişinin yaralandığı açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’de patlamanın meydana geldiğini ifade etti.
Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Rahimi, “Sabah yerel saat 09.05’te bomba yüklü araç 6'ncı polis karakolunun girişini hedef aldı" dedi.
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Yaralı sayısı 80’e ulaştı” ifadelerini kullandı. Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.
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