Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi - KABİL

- Oyların sayılmasından detaylarAfganistan'da oy verme işlemi sona erdiKABİL (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi.Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım