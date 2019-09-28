Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi - KABİL

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi - KABİL

- Oyların sayılmasından detaylarAfganistan'da oy verme işlemi sona erdiKABİL (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi.Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Yarış Cumhurbaşkanı Seçimi Misyon Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı 

İlgili Foto Galeriler
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı