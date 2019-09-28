Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani “barış, Afgan Halkı İçin Büyük Ve Hayati Önem Taşımaktadır'

- Afganistan Cumhurbaşkanı Gani “barış, Afgan Halkı İçin Büyük Ve Hayati Önem Taşımaktadır'

Gani açıklama

( KABİL ) - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır" KABİL

Kader Kamera Cumhurbaşkanı Uluslararası Başkent 


- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandıktan sonra basının karşısına geçerek “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır" dedi.
Afganistan’da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Amani Lisesi’nde de adaylar arasında bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kameraların karşında geçen Gani, “Afganistan ve Afgan halkı çok badireler atlattı ve çok sıkıntılar çekti, ama bu seçim bütün zorluklar için son olmaktadır. Afgan halkına zorluk çekip seçime katıldıkları için teşekkür ederim ve Afgan güvenli kuvvetlerine da seçim için çaba gösterdikleri için teşekkür ederim. Ayrıca uluslararası müttefiklerini bu seçime yardım ettikleri için teşekkür ederim” dedi.
Afganistan'a huzurun gelmesi için daha sıkı çalışılması gerektiğine değinen Gani, “Barış, Afgan halkı için büyük ve hayati önem taşımaktadır ve bence bu seçim sıkıntıları çözecektir. Bizim barış programlarımız belli ve seçim sonucunu bekliyoruz eğer ben kazanırsam ve yada başka aday kazanırsa barış için daha sıkı ve ciddi çalışılması gerektiğinden ve barış geleceğinden eminim” ifadelerini kullandı. Adaylar arasında öne çıkan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Abdullah, “Afgan halkını zor durumda olmalarına rağmen yine de kendileri ve Afganistan'ın kaderini belirlemek üzere oy kullanmaya geldikleri için teşekkür ederim” dedi.
Taliban’a seslenen Abdullah, “Sizin sivil halkı tehdit etmeniz sizin gücünüzü göstermiyor, masum halkı katletmeniz size hayır getirmiyor. Oysa ki biz ve Afgan halkı barış için çaba gösteriyoruz ama tehdit hedefe yaklaşmak değildir” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresinde KonuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresinde Konuştu
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı