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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Afgan sığınmacılara yardım eli - AMASYA

Afgan sığınmacılara yardım eli - AMASYA

- Sığınmacıların otobüslere binmesi - Amasya İMKB Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi'nden detaylar - Sığınmacıların yatakhanelerine taşınması - Sığınmacıların konuşmaları Amasya 'da Afganlara yardım eli - Sığınma talebinde bulunan ve başvurusu kabul edilerek Ankara'dan Amasya 'ya gönderilen 135 Afgan, geçici olarak Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirildiAMASYA (AA) - Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan 135 Afgan, Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirildi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sığınma taleplerini ileten ve başvuruları kabul edilen 135 Afgan, Ankara'dan Amasya 'ya gönderildi.Yetkililer tarafından geçici olarak Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirilen Afganlara yiyecek ve içecek temin edildi. Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente geçen hafta itibarıyla 463 sığınmacının kayıt olmak için yönlendirildiği belirtilerek, bu kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gerekli belgeleri ile başvurarak uluslararası koruma kayıtlarını yaptırıp kimliklerini alacakları kaydedildi.Açıklamada, Amasya Valiliğinin kamu kurumlarını koordine ederek kayıt altına alınma sürecinde oluşan barınma sorununu çözdüğü aktarıldı.Afgan Veysidin D, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran üzerinden zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine götürüldük. Daha sonra bizi otobüsle Amasya 'ya yönlendirdiler. Türk milleti ve devleti bize kapılarını açtı. Onlara teşekkür ederiz, Allah razı olsun." dedi.

Sığınmacı İran Urus Sığınma Uluslararası 

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