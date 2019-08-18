Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Asayiş şube detay

Polis Karya Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri Cinayet 

-Şüphelilerin asayişten çıkartılması (afgan uyruklu kişiyi öldüren F.A. Önden çıkarılan şüpheli)
-Geniş güvenlik önlemleri

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Olay, Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu şüpheli Söğütlü- Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle Geyve Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı