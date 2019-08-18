Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

-Şüphelilerin asayişten çıkartılması (afgan uyruklu kişiyi öldüren F.A. Önden çıkarılan şüpheli)

-Geniş güvenlik önlemleri



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Olay, Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu şüpheli Söğütlü- Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle Geyve Adliyesine sevk edildi.

