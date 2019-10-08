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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
AFAD ile BMMYK arasında mutabakat zaptı imzalandı - CENEVRE

AFAD ile BMMYK arasında mutabakat zaptı imzalandı - CENEVRE

- Toplantı öncesinden detaylar - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması - BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı George William Okoth - Obbo'nun konuşması - İmza töreninden görüntüler - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında stratejik ortaklığı öngören mutabakat zaptı imzalandı - BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı George William Okoth - Obbo:"Bu, bizim için çok çok önemli bir anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti ile bu anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz"CENEVRE (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında stratejik ortaklığı öngören mutabakat zaptı imzalandı.İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi'nde, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı George William Okoth - Obbo bir araya geldi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da hazır bulunduğu imza töreninde söz alan Okoth - Obbo, AFAD ile 2 yıldır mutabakat zaptına yönelik müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Bu, bizim için çok çok önemli bir anlaşma." dedi.
Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli milyonlarca sığınmacıya umut kapısı olduğunu vurgulayan George William Okoth - Obbo, "Türkiye Cumhuriyeti ile bu anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.
Okoth - Obbo, AFAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, Bakan Yardımcısı Kıran'a da imza törenine katılımından dolayı teşekkür etti.AFAD Başkanı Güllüoğlu ise Türkiye ile BMMYK arasında sığınmacılar konusunda pek çok projenin birlikte yürütüldüğünü belirterek, ayrıca Somali, Bangladeş, Yemen ve daha pek çok ülkede AFAD olarak çalışmalar yürüttüklerini anlattı.AFAD'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatları doğrultusunda sadece Türkiye'de değil küresel alanda afet ve acil durumlara ilişkin faaliyetler yürüttüğünün altını çizen Güllüoğlu, imzalanan mutabakat zaptıyla BMMYK ile küresel alandaki iş birliklerinin genişleyeceğini kaydetti.
Mehmet Güllüoğlu, BMMYK ile iş birliğiyle insan ızdırabının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Kıran'ın huzurunda AFAD Başkanı Güllüoğlu ve Okoth - Obbo mutabakat zaptına imza attı.AFAD ile BMMYK arasında imzalanan "stratejik ortaklık taahhüdünü temsil eden mutabakat zaptı", iki kuruluşun ayrı ayrı ve birbirini tamamlayan araç, kapasite ve uzmanlıklarını en iyi şekilde kullanabilmesini ve mültecilere, geri dönüş yapan kişilere, vatansızlara, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve sığınmacılara sağlanacak yardımların ve geliştirilebilmesi ile mevcut ve gelecekteki öncelikli iş birliği alanlarını içeriyor.Zabıt, iki kuruluş arasındaki stratejik ve operasyonel ortaklığın güçlendirilmesi için de temel teşkil ediyor.Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, BMMYK'nın üst düzey yetkilileri ve Türk diplomatlar da imza töreninde hazır bulundu.

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