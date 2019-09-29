AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı



- İstanbul Silivri’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı. AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında; -Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. -Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. -Soba ve ısıtıcıları söndürün. -Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. -Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.

