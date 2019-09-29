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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı

Afad ın paylaştığı görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Bebek Deprem 


- İstanbul Silivri’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı. AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında; -Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. -Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. -Soba ve ısıtıcıları söndürün. -Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. -Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.
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