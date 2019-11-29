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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
AFAD’dan kimyasal tehdit tabikatı

AFAD’dan kimyasal tehdit tabikatı

GENEL VE DETAY

Yurt Dışı Kimya Tatbikat Erimli Kimyasal Tehdit 

-TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER

( ANKARA ) ANKARA

- 2’inci Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kongresinin 3’üncü gününde bir kimyasal tehdit çağrısı alan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı( AFAD) ekipleri keşif, tespit ve numune alma faaliyetleri gerçekleştirdi. Alanında Türkiye’nin en kapsamlı organizasyonu olan 2’inci Uluslararası KBRN kongresi tehdit ve tehlikelere yönelik yurtiçinde ve yurt dışında çalışan uzmanları 3 günlük kongrede bir ara geldi. Kongrenin kapanış gününde senaryo gereği bir uzman ekibin bir kimyasal tehdite yönelik tatbikat yapıldı. Tatbikatta uzmanların neler yapması gerektiği gösterildi. Burada bir konuşma yapan Sivil Savunma Daire Başkanı Sadi Ergin kongrenin verimli geçtiğini vurgulayarak, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.
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