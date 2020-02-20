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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı

AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı

AFAD dalış ekiplerinin araca halat bağlamak için daldığı anlar

Bağlama Bild Sudan Araç Kurtarma Cep Telefonu 

-Aracın sudan çıkartılma anları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde nehre düşen araç, AFAD Su Altı Dalış Ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara Köyünde bilinmeyen bir sebeple köy içerisinden geçen nehre araç düştü. Araç sahibi durumu Erbaa Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Araç sahibi ve itfaiyeden gelen talep sonrasında AFAD Su Altı Dalış Timleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrasında yeri tespit edilen araç, halat ile bağlandıktan sonra vinç yordamı ile sudan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları ve aracın sudan çıkartıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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