AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Aybastı’daki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

-Başkan Hilmi Güler'in konuşması

-Başkan Mehmet Güllüoğlu'nun konuşması

-Detaylar



( ORDU ) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - “Yaşanan olaydan ders çıkartarak tekerrürünü önleyeceğiz” ORDU



- AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Güllüoğlu, Aybastı ilçesinde yaşanan heyelanla ilgili alınan tedbirlerin can kaybını önlediğini söyledi.



AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Aybastı’da yaşanan heyelan sonrası incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret eden Başkan Güllüoğlu, Aybastı ilçesi için devletin bütün imkanlarının kullanıldığını söyledi.



“Yaşanan olaydan ders çıkartarak tekerrürünü önleyeceğiz” Ziyarette, Aybastı’da yaşanan afete değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, can kaybının olmamasının teselli verici olduğunu söyleyerek kaybolan malın yerine konması için devletin tüm gücünü seferber ettiğini belirtti.

Başkan Güler, “Devletimiz tüm imkanlarıyla Aybastı’da yaşanan olaya müdahale etti. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak iftar ve sahurda devamlı sıcak yemeklerini verdik. Tam teşekküllü bir mutfak tırı heyelan bölgesine konuşlandırdık. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımıza herhangi bir sıkıntı hissettirmemek için özel bir çalışma yaptık. Bunun dışında su, elektrik bunların hepsi temin edildi. Daha da önemlisi bütün tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Mal yerine konur zaten bununla ilgili çok güzel çalışmalar da yapıldı. Bundan sonra orayı tekrar eski haline getirmek için uğraşacağız” dedi.

“Bakanlığım dönemimde de MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) bana bağlıyken Türkiye’nin heyelan haritasını çıkartmıştık” diyen Başkan Güler, bu heyelan haritasını tekrar gözden geçirip bundan ders alarak yeni yerleşim merkezlerinin yaşam kalitesini daha güzel ve emin bir şekilde oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Aybastı’daki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” Aybastı’da gerçekleşen olay için, AFAD ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığını belirten AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, alınan tedbirlerin can kaybının önüne geçtiğine dikkat çekti. Heyelanın, 2015 yılından itibaren takip edildiğini be ellerinden geleceklerinin bilgisini paylaşan Dr. Güllüoğlu, “Bu heyelan olayı bizim açımızdan başarılı bir risk azaltma yaklaşımıdır. Çünkü 2015 yılından beri takip edilen bir heyelandı. En son şubat ayında arkadaşlarımız olay yerine inceleme yapmaya gittiklerinde heyelan olayının devam ettiğini ve acilen boşaltma aşamasına geldiğini fark ederek alandaki birçok evin boşaltılmasını sağladı. Alınan bu önlemler can kaybının önüne geçti. Afet yönetimi açısından başarılı bir örnek var. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Heyelanların devam etmemesini umut ederken ihtiyacımız olanın planlı yapılaşma olduğunu belirtmek isterim. Ordu’da yaşanan ilk olay değil inşallah son olur. Evini boşalttığımız vatandaşlarımızın Aybastı ve çevresinde kira yardımı almasını sağladık. Acil yardım ödeneği çıkardık. İyileştirme süreci devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.