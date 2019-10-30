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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adrenalin tutkunu gencin ‘off road’u Meriç’in serin sularında bitti

Adrenalin tutkunu gencin ‘off road’u Meriç’in serin sularında bitti

cep telefonu görüntüleri

Jandarma Adrenalin Tutkunu Adrenalin Arazi Aracı Cep Telefonu 

-aracın sudan çekilmesi
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, adrenalin tutkunu bir gencin off-road macerası kötü bitti. ‘Yine olsa yine yaparım’ diyen maceracı genç Alphan Teknikel, arazi aracı ile Meriç Nehri’ne gömüldü. Edirne’de yaşayan 24 yaşındaki adrenalin tutkunu Alphan Teknikel, arazi aracı ile Meriç Nehri kıyısında off road yaparken, bir anlık dikkatsizliği sonucu suya gömüldü. Daha önce de farklı arazilerde ve lokasyonlarda off road heyecanı yaşadığını dile getiren Teknikel, “Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim” dedi.
“Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim” Alphan Teknikel (24) “Yine olsa yine yaparım çok zevkliydi. Aracın yaklaşık değeri 50 bin TL. Yeni aldım. Farklı farklı bölgelerde off road yapıyorum. Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Herhangi bir sağlık sorunum iyi atlattık. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim” dedi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası, suya gömülen araç kepçe tarafından çekilerek, sudan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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