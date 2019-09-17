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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adnan Oktar mağduru davul zurna çalıp oynadı

Adnan Oktar mağduru davul zurna çalıp oynadı

Davul zurna detay

Duruşma Salonu Urus Suç Duyurusu Davul Zurna Irak 

-Mahmut alan açıklama

( İSTANBUL )- Adnan Oktar’a Silivri’de ilginç karşılama İSTANBUL

- Adnan Oktar'ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevinin önüne gelen bir kişi, daha önce kendisinin de mağdur edildiğini öne sürerek, Adnan Oktar’ı duruşma salonu önünde davul ve zurna ile karşıladı.Adnan Oktar’ın çeşitli yöntemler ile daha önce kendisini de mağdur ettiğini belirten Mahmut Alan, bugün Adnan Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi içerisindeki mahkemenin önüne gelerek ilginç bir eylem yaptı. Yanında getirdiği ekiple birlikte duruşma salonu önüne erken saatlerde gelen Alan, davul zurna çaldırıp oynadı. Davul zurna eşliğinde, “Boluluyum Bolulu sevmiyorum ben onu, buradan böyle çıkınca Silivri’de alırsın soluğu” diyen Alan, duruşma salonu önüne bekleyen gazetecilere şunları söyledi:"Kızları 16 yaşında olduğu için Avusturya’dan gelerek Türkiye’de ciddi mücadele veren bir abimiz ile bir mücadeleye girdik. O zamanlarda bizim Adnan Oktar’a herhangi bir tehdidimiz ve hakaretimiz olmamasına rağmen, beni kendisini öldürmeye teşebbüs etmem ile suçladı. Bundan dolayı uzun sürekli gözaltında tutuldum. Daha sonra serbest bırakıldım. Daha sonra arkadaşlarımıza suç duyurusunda bulundular. Şu anda arkadaşlarım mahkemelerde uğraşıyor.”
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