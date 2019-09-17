Adnan Oktar: “İngiliz Derin devleti beni hedef alıyor, iddialar asılsız”



- Adnan Oktar Suç örgütü lideri Adnan Oktar, hakim karşısına yaptığı savunmada İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu kaydeden Oktar, “Arkadaşlarımın hepsi zeki insanlar. Biz çıldırdık mı örgüt kuralım. beni yok etmek istediler” dedi.

Hakkındaki iddialarının tamamının boş olduğunu söyleyen Oktar, “İddiaların boş olduğunu tüm Türkiye biliyor. İngiliz derin devletinin yıllardan beri Türkiye’ye karşı oynadığı oyun var. Benim arkadaşlarımın hepsi aklı başında insanlar. Biz çıldırdık mı hepsi uydurma. Deliller var ama bunların hiç biri itibar edilecek deliller değil. Çıldırdık mı, oturup terör örgütü kuracağız. Arkadaşlarımızın hepsi aklı başında. Tüm bölgeye, Hristiyanlıkla kaplamayı düşünüyorlar. Bu oyunun etkili önleyicisi olarak beni gördükleri için beni hedef aldılar” dedi.

“Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum” Aleyhine ifade veren kişilerin tehdit edildiğini öne süren Oktar, “Ben henüz 10 -12 yaşındaki kızı niye kucağıma alayım. Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum neden böyle bir şey yapayım. Bu Serra M. beni çok seviyor ben de onu çok severim. Çok tatlı bir çocuk. Annesi kızının benle yalnız görüşmek istediğini söyledi.



Bana oyun oynayacaklarını anladığım için o kızla yalnız görüşmedim. Ondan dolayı annesine yanında durmasını söyledim. Tahmin ettiğim gibi. Yıllar sonra iftira atılıyor böyle. Bunlar hepsi İngiliz devletinin oyunu. Tutuklandığım gece dolar 3,70’lerden 5’lere çıkarıldı” dedi.

“320 kitabım var” Mahkeme başkanının ‘Nasıl bir gücünüz var da bu şekilde sizle uğraşıldığını düşünüyorsunuz ?’ şeklindeki sorusu üzerine Adnan Oktar, “320 kitabım var, internet sitem var. Gücüm buradan geliyor” dedi.

“Ben tüm kadınlara aşığım” Kadınlara yönelik sapkın cinsel fetvaları olduğuna yönelik hatırlatmalar üzerine Oktar, “Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum. Arkadaşlarımın hepsi zeki. Tarkan için sağ kolum derler ama Tarkan içine kapalı sessiz biri. Biz Allah rızası için çalışan yaşayan Müslüman arkadaş grubuyuz” diye konuştu.

Yaptığı bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına aldığı şeklindeki iddialara yönelik Oktar, “İyi niyetle kayıt edilen görüşmeler. Sonradan unutulmasın diye. Burada bir suç yok. Ama devlete hizmet için” dedi.

“Fetullah Gülen kafa olarak tamamen zıt” Oktar bazı sohbetlerinde Fetullah Gülen’i övmesine ilişkin ise “Fetullah Gülen kafa olarak tamamen zıt. Yaptığı şey çılgınlık. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılıyor. Kendini kainat imamı olarak tanımlıyor. Ben niye bunun peşinden gideyim. FETÖ’cüler sürekli hakkımızda dava açılıyordu. Başımıza bin bir türlü bela açmaya çalışan tehlikeli bir yapılanma. Fetullah Gülenciler aslında benden nefret ediyorlardı. Bunu söylediğimde daha çok nefret eder oldular. Sataşmasınlar diye söyledim. Biraz da kızdırmak için onları öyle dedim. Kendi sistemleri içinde benden nefret eder bir kafadaydılar. Belalarından korunmak için övdüysem de 10 misli yerdim. Allah belanızı verecek dedim. Pislik yapmasınlar rezillik yapmasınlar diye. O dönem herkes yanlarındaydı, karşılarındaymışım gibi olmasın diye" ifadelerini kullandı. “Saklanacak olsam beni bulamazlardı” Polislerin evine geldiği sırada arka kapıdan kaçtığı şeklindeki iddiaları da yalanlayan Oktar, “Kaçmıyorduk. Bu tarz operasyonlarda basının haberi olmuyor. Basına veriyorduk. Ben kendim vatana gidiyordum. Saklanacak olsam beni bulamazlardı. Suçum yok ki saklanayım” dedi.

“Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var” Öte yandan Oktar’ın savunması sırasında zaman zaman güldüğünde salondaki diğer sanıkların da güldüğü görüldü.

Bir süre ayakta savunmasını yapan Oktar’a mahkeme başkanı oturarak savunmasına devam edebileceğini söyledi.



Bunun üzerine Oktar Mahkeme heyetine teşekkür ederken, mahkeme başkanı ise Oktar’a “Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var” demesi salonda gülüşmelere yol açtı. .

