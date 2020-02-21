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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Adliyeden bağış kutusunu çalan zanlı yakalandı

Adliyeden bağış kutusunu çalan zanlı yakalandı

Zanlının emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Hırsızlık Zanlısı Uyuşturucu Harekete Geç Hırsız Dolandırıcılık 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Adliyesi’ndeki Danışma Masası’ndan bağış kutusunu çalan hırsız yakalandı. Daha önce de farklı yerlerden benzer hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin sabıkası oldukça kabarık çıktı. Alınan bilgiye göre, 1 Ocak’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, Danışma Masası üzerindeki Kızılay’a ait bağış kutusu çalındı. Çalıntı ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmak başlatıldı. Emniyet ekipleri, Adalet Sarayı’ndaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyerek failin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, bağış kutusunu çalan failin şüpheli İbrahim A. olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık zanlısını olaydan 36 gün sonra Şişli’de yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce de farklı yerlerden benzer hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin sabıkası oldukça kabarık çıktı. Bağış kutusunu çalan hırsızın emniyette yapılan GBT sorgusunda, 5 kez ’açıktan hırsızlık’, 4 ayrı ’motosiklet hırsızlığı’, 1 kez ’otomobilden hırsızlık’, 1 kez ’iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’, 1 ’evden hırsızlık’, 4 ayrı ’kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak’, 3 kez ’mala zarar verme’, 2 adet ’tehdit’, 3 adet ’yağma ve gasp’, 2 adet ’kasten yaralama’, 3 adet ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, 2 ayrı ’dolandırıcılık’, 1 adet ’resmi belgede sahtecilik’ ve 1 de ’güveni kötüye kullanma’ suçu solmak üzere toplam 33 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık zanlısı, 7 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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