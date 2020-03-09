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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adliyede 8 Mart etkinliği

Adliyede 8 Mart etkinliği

Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz konuşma

Misyon 

-Türk halk müziği korusu konser
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- Adliyenin kadın çalışanları 8 Mart’ı şarkılarla kutladı İSTANBUL

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadın personelleri unutmadı. İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Başsavcı Vekili Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Durmaz’ın açılış konuşmasının ardından sahneye İstanbul Adalet Sarayı Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanan, hakimler, savcılar ve adliye personellerinden oluşan Türk halk müziği korosu çıktı. Koro birbirinden güzel eserleri, adliyede görevli kadınlar için seslendirdi. (İD-ZA-
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