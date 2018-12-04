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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adliye karşısında 8. katta intihar girişimi

Adliye karşısında 8. katta intihar girişimi

Olay yerinden detay görüntüler

Polis Psikoloji Polis Merkezi Müzakere İntihar Girişimi 

-Polis ekiplerinin şahsı binadan aşağı indirmesi

( SAMSUN ) - Daha önce de birçok defa intihara teşebbüs eden şahıs yine intihar teşebbüsünde bulundu SAMSUN

- Samsun'da bir kişi Adliye Sarayı karşısında bulunan 8 katlı metruk binanın çatısına çıkarak tekrar intihar teşebbüsünde bulundu. Şahıs, müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabasının ardından intihardan vazgeçti. Olay, İlkadım ilçesi Adalet Sarayı karşısında bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan Hasan D. (40), Adalet Sarayı karşısında bulunan 8 katlı metruk binanın çatısına çıktı. Ayaklarını çatıdan aşağı sarkıtan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek intihara karşı önlem aldı. Daha sonra müzakereci polisler şahsı ikna etmek için çatıya çıktı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından şahıs ikna edilerek binadan aşağı indirildi. Polis otosuna bindirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Daha önce de birçok defa intihara teşebbüs eden şahsın iş istediği öğrenildi.
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